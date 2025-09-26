Жителі Київської області тепер мають новий графік руху поїздів, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Новий графік поїздів у Київській області вводиться в тестовому режимі, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі АТ "Укрзалізниця" на сторінці у Фейсбук, тепер пасажири зможуть дістатися від Фастова до Черкас і назад без пересадок, а це суттєво спрощує поїздки на вихідні та економить час.

За інформацією компанії, новий графік поїздів у Київській області означає введення тестового регіонального електропоїзда №844/843, що курсує за маршрутом Фастів - Черкаси - Фастів.

Він вирушатиме у суботу. Пасажири зможуть комфортно дістатися до Черкас і назад. Розклад передбачає відправлення з Київщини о 07:49 та прибуття до кінцевої о 12:48. У зворотному напрямку №843/844 вирушає о 15:17 і прибуває до Фастова о 20:47.

Важливо зазначити, що новий графік поїздів у Київській області діє поки що в тестовому режимі і включає лише дві дати на найближчі тижні: 27 вересня та 4 жовтня.

На маршруті передбачені зупинки в ключових точках, серед яких "Київ-Пасажирський", "Миронівка", "Цвіткове" та станція імені Т.Г. Шевченка. Квитки вже доступні у застосунку УЗ, на сайті "Укрзалізниці" та у касах вокзалів.

Завдяки такому нововведенню поїздки стають більш передбачуваними і зручними, а пасажири можуть планувати свій день, не хвилюючись і не витрачаючи час на пересадки.

