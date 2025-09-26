Жители Киевской области теперь имеют новый график движения поездов, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Новый график поездов Киевской области вводится в тестовом режиме, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе АО "Укрзалізниця" на странице в Фейсбуке, теперь пассажиры смогут добраться от Фастова до Черкасс и обратно без пересадок, что существенно упрощает поездки на выходные и экономит время.

По информации компании, новый график поездов в Киевской области означает введение тестового регионального электропоезда №844/843, курсирующего по маршруту Фастов – Черкассы – Фастов.

Он отправится в субботу. Пассажиры смогут комфортно добраться до Черкасс и обратно. Расписание предусматривает отправку из Киевщины в 07:49 и прибытие в конечную в 12:48. В обратном направлении №843/844 отправляется в 15:17 и прибывает в Фастов в 20:47.

Важно отметить, что новый график поездов в Киевской области действует пока в тестовом режиме и включает в себя только две даты на ближайшие недели: 27 сентября и 4 октября.

На маршруте предусмотрены остановки в ключевых точках, среди которых "Киев-Пассажирский", "Мироновка", "Цветково" и станция имени Т.Г. Шевченко. Билеты уже доступны в приложении УЗ, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.

Благодаря такому новшеству поездки становятся более предсказуемыми и удобными, а пассажиры могут планировать свой день, не беспокоясь и не тратя время на пересадки.

