Дефіцит продуктів у Сумській області може найближчим часом істотно вплинути на ціни харчових товарів, повідомляє Politeka.

Про перспективи наступного сезону розповів Родіон Рибчинський, керівник Спілки "Борошномели України".

За його даними, у маркетинговому році 2025/26 аграрії зберуть приблизно 21 мільйон тонн пшениці. З цієї кількості лише 10,3 мільйона тонн придатні для використання у харчовій промисловості. Особливо важливим є зерно першого й другого класів, з якого виготовляють хлібобулочні вироби. Проте прогнозують лише 1,7 мільйона тонн, що значно менше від потреби. Саме цей дефіцит робить дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах майже неминучим.

Ситуацію додатково ускладнює конкуренція між внутрішніми виробниками та експортерами за доступ до якісного зерна. Окрім цього, частина фермерів практикує зберігання врожаю на складах протягом тривалого часу в очікуванні підвищення цін. Подібні дії загострюють напруженість і безпосередньо впливають на ринок борошна й хлібної продукції.

Окремою проблемою є жито. У сезоні 2025/26 для забезпечення потреб населення доведеться імпортувати близько 9 тисяч тонн. Для порівняння, торік знадобилося лише 1,6 тисячі тонн, що свідчить про зростаючу залежність держави від зовнішніх постачань.

Отже, обмежені запаси якісного зерна, суперництво між учасниками ринку та стратегія утримання врожаю створюють передумови для подорожчання. Нестача пшениці перших класів вже зараз формує ключові тенденції та загрози для продовольчої безпеки країни, підкреслюючи критичність ситуації.

