Подорожчання проїзду на Закарпатті є одночасно ініціативою компанії-перевізника та дотриманням нормативних вимог.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося міста Мукачево, повідомляє Politeka.

Міська влада затвердила нові тарифи на автобус, який сполучає центр міста з селом Нове Давидково.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради, з 28 травня 2025 року квиток на маршруті №32 коштує 23 гривні замість колишніх 18. Про це офіційно повідомило Управління міського господарства, зазначивши, що підвищення цін стало вимушеним заходом.

Рішення було обґрунтоване зверненням перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12106», економічними розрахунками та рекомендаціями профільної комісії. Всі зміни проведені відповідно до чинного законодавства й регуляторних документів, що регламентують порядок формування тарифів. Таким чином, подорожчання проїзду на Закарпатті є одночасно ініціативою компанії-перевізника та дотриманням нормативних вимог.

Крім цього, у регіоні з’явилися нові сервіси для пасажирів. З 1 липня 2025 року в Ужгороді запрацювала електронна система оплати в автобусах через мобільний додаток CIVIL, що дозволяє купувати квитки, сканувати QR-коди, відстежувати рух транспорту та переглядати історію оплат.

Для зручності введені спеціальні картки: неперсоніфікована версія коштує 200 гривень, з яких відразу доступно 82,54 для поїздок. Картка не має обмежень за строком дії та підходить для всіх користувачів.

Зміни свідчать про поступову адаптацію транспортної сфери області до сучасних вимог, хоча підвищення тарифів залишається відчутним для жителів.

Місцевим жителям тепер доведеться планувати поїздки з урахуванням нових тарифів, щоб не перевищувати сімейний бюджет.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни