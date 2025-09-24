Подорожание проезда в Закарпатье является одновременно инициативой компании-перевозчика и соблюдением нормативных требований.

Подорожание проезда на Закарпатье затронуло город Мукачево, сообщает Politeka.

Городские власти утвердили новые тарифы на автобус, соединяющий центр города с селом Новое Давыдково.

Согласно решению исполнительного комитета Мукачевского городского совета, с 28 мая 2025 года билет на маршруте №32 стоит 23 гривны вместо прежних 18. Об этом официально сообщило Управление городского хозяйства, отметив, что повышение цен стало вынужденной мерой.

Решение было обосновано обращением перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106», экономическими расчетами и рекомендациями профильной комиссии. Все изменения проведены в соответствии с действующим законодательством и регуляторными документами, регламентирующими порядок формирования тарифов. Таким образом, подорожание проезда в Закарпатье является одновременно инициативой компании-перевозчика и соблюдением нормативных требований.

Кроме того, в регионе появились новые сервисы для пассажиров. С 1 июля 2025 г. в Ужгороде заработала электронная система оплаты в автобусах через мобильное приложение CIVIL, позволяющее покупать билеты, сканировать QR-коды, отслеживать движение транспорта и просматривать историю оплат.

Для удобства введены специальные карты: неперсонифицированная версия стоит 200 гривен, из которых сразу доступно 82,54 для поездок. У карты нет ограничений по сроку действия и подходит для всех пользователей.

Изменения свидетельствуют о постепенной адаптации транспортной сферы области к современным требованиям, хотя повышение тарифов остается ощутимым для жителей.

Местным жителям теперь придется планировать поездки с учетом новых тарифов, чтобы не превышать семейный бюджет.

