Именно этот дефицит делает дефицит продуктов в Сумской области и в других регионах почти неизбежным.

Дефицит продуктов в Сумской области может в ближайшее время оказать существенное влияние на цены пищевых товаров, сообщает Politeka.

О перспективах следующего сезона рассказал Родион Рыбчинский, руководитель Союза "Мукомолы Украины".

По его данным, в маркетинговом году 2025/26 аграрии соберут около 21 миллиона тонн пшеницы. Из этого количества только 10,3 миллиона тонн пригодны для использования в пищевой промышленности. Особенно важно зерно первого и второго классов, из которого изготовляют хлебобулочные изделия. Однако прогнозируют лишь 1,7 миллиона тонн, что значительно меньше потребности. Именно этот дефицит делает дефицит продуктов в Сумской области и в других регионах почти неизбежным.

Ситуацию дополнительно усугубляет конкуренция между внутренними производителями и экспортерами за доступ к качественному зерну. Кроме того, часть фермеров практикует хранение урожая на складах в течение длительного времени в ожидании повышения цен. Подобные действия обостряют напряженность и оказывают непосредственное влияние на рынок муки и хлебной продукции.

Отдельной проблемой является рожь. В сезоне 2025/26 для обеспечения нужд населения придется импортировать около 9 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году потребовалось лишь 1,6 тысяч тонн, что свидетельствует о растущей зависимости государства от внешних поставок.

Следовательно, ограниченные запасы качественного зерна, соперничество между участниками рынка и стратегия удержания урожая создают предпосылки для удорожания. Нехватка пшеницы первых классов уже сейчас формирует ключевые тенденции и угрозы продовольственной безопасности страны, подчеркивая критичность ситуации.

