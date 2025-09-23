Тепер пасажири повинні враховувати їх при плануванні поїздок, оскільки подорожчання проїзду в Київській області набуло чинності офіційно.

Після тривалого збереження стабільних цін у Київській області відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Місцева влада, через офіційну сторінку Обухівської громади у Facebook, звертає увагу пасажирів на нові тарифи, які потрібно враховувати під час планування поїздок.

Причиною підвищення стала трирічна незмінність цін з травня 2022 року, при цьому витрати на утримання транспорту значно зросли. Зарплати водіїв збільшилися на понад 300%, а мінімальна зарплата практично подвоїлася. Пальне для дизельних двигунів подорожчало на 126%, мастильні матеріали – майже втричі.

Крім того, вартість запчастин і комплектуючих виросла на 159–194%, страхові внески піднялися на 272%, а сервісне обслуговування транспорту здорожчало на 168–210%, зокрема деякі роботи подорожчали вдвічі.

Згідно з методикою Міністерства транспорту 2009 року, підвищення тарифів обов’язкове при подорожчанні пального більш ніж на 10% або значних змінах витрат перевізників. Відповідно до цього, Обухівська міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року про нові тарифи.

Згідно з ним, поїздка маршрутом №1 (ТЗСМ – Лікарня) коштуватиме 18 гривень, так само – на маршрутах №2 (Лікарня – Яблуневий) та №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). Для маршрутів №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) тариф встановлено на рівні 14 грн, по маршруту №6 (Лікарня – Піщана) – 13.

Інші маршрути, включно з №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) і №14 (Жеваги – Піщана), отримали схожі нові ціни. Тепер пасажири повинні враховувати їх при плануванні поїздок, оскільки подорожчання проїзду в Київській області набуло чинності офіційно.

