Теперь пассажиры должны учитывать их при планировании поездок, поскольку подорожание проезда в Киевской области вступило в силу официально.

После продолжительного сохранения стабильных цен в Киевской области произошло подорожание проезда, сообщает Politeka.

Местные власти, через официальную страницу Обуховской общины в Facebook, обращают внимание пассажиров на новые тарифы, которые нужно учитывать при планировании поездок.

Причиной повышения стала трехлетняя неизменность цен с мая 2022 года, при этом расходы по содержанию транспорта значительно возросли. Зарплаты водителей увеличились более чем на 300%, а минимальная зарплата практически удвоилась. Топливо для дизельных двигателей подорожало на 126%, смазочные материалы – почти втрое.

Кроме того, стоимость запчастей и комплектующих выросла на 159–194%, страховые взносы поднялись на 272%, а сервисное обслуживание транспорта подорожало на 168–210%, в том числе некоторые работы подорожали вдвое.

Согласно методике Министерства транспорта 2009 года повышение тарифов обязательно при подорожании горючего более чем на 10% или значительных изменениях расходов перевозчиков. В соответствии с этим Обуховский городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 года о новых тарифах.

Согласно ему, поездка по маршруту №1 (ТОСМ – Больница) будет стоить 18 гривен, так же – на маршрутах №2 (Больница – Яблоневый) и №4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная). Для маршрутов №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) тариф установлен на уровне 14 грн, по маршруту №6 (Больница – Песчаная) – 13.

Другие маршруты, включая №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная), получили похожие новые. Теперь пассажиры должны учитывать их при планировании поездок, поскольку подорожание проезда в Киевской области вступило в силу официально.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.