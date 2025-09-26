Робота для пенсіонерів у Харківській області доступна в кількох сферах, що дозволяє підібрати вакансії відповідно до наявних умінь та особистих уподобань, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua розміщено кілька актуальних пропозицій. Зокрема, компанія «Экодис, ООО» шукає садівника та озеленювача з власним транспортом. Основні завдання передбачають догляд за газонами, деревами й іншими насадженнями. До кандидатів висуваються вимоги — досвід у ландшафтному дизайні від двох років, пунктуальність, охайність та готовність працювати. Пропонуються гнучкий графік, стабільна винагорода, підтримка колективу, сучасне обладнання та зручне розташування робочого місця.

Інтернет-магазин, який спеціалізується на продажу обладнання для аерографії, відкрив вакансію помічника комірника. Основні функції — прийом і видача продукції, комплектація замовлень відповідно до накладних, відправлення Новою поштою, а також ремонт аерографів у сервісному центрі. Умови передбачають офіційне працевлаштування, оплачуване стажування, перспективи кар’єрного зростання та зручний графік — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Заробіток стартує від 20 000 гривень або становить 900 гривень за зміну тривалістю шість годин.

Ще одна пропозиція надходить від Roll Club, який запрошує учнів на посаду суші-кухаря. Кандидат сам обирає тривалість робочого дня — 8, 10 чи 12 годин. Серед обов’язків — допомога на кухні, приготування суші, їх оформлення, дотримання вимог безпеки та підтримка чистоти. Компанія гарантує навчання з нуля, подальший професійний розвиток, бонуси, знижки на меню, доставку після зміни й можливість творчо реалізовуватися у роботі зі стравами.

Отже, робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює садівництво, складські процеси й ресторанну сферу, пропонуючи гнучкий графік, офіційне оформлення, стабільний дохід та сприятливі умови, що робить пропозиції доступними для різних категорій кандидатів.

