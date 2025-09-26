Работа для пенсионеров в Харьковской области доступна в нескольких сферах, что позволяет подобрать вакансии в соответствии с имеющимися умениями и личными предпочтениями, сообщает Politeka.

На сайте work.ua размещено несколько актуальных предложений. В частности, компания «Экодис, ООО» ищет садовода и озеленителя с личным транспортом. Основные задачи предусматривают уход за газонами, деревьями и прочими насаждениями. К кандидатам предъявляются требования – опыт в ландшафтном дизайне от двух лет, пунктуальность, чистоплотность и готовность работать. Предлагаются гибкий график, стабильное вознаграждение, поддержка коллектива, современное оборудование и удобное расположение рабочего места.

Интернет-магазин, специализирующийся на продаже оборудования для аэрографии, открыл вакансию помощника кладовщика. Основные функции – прием и выдача продукции, комплектация заказов в соответствии с накладными, отправка Новой почтой, а также ремонт аэрографов в сервисном центре. Условия предусматривают официальное трудоустройство, оплачиваемую стажировку, перспективы карьерного роста и удобный график с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Заработок стартует от 20 000 гривен или составляет 900 гривен в смену продолжительностью шесть часов.

Еще одно предложение поступает от Roll Club, который приглашает учащихся на должность суши-повара . Кандидат сам выбирает продолжительность рабочего времени - 8, 10 или 12 часов. Среди обязанностей - помощь на кухне, приготовление суши, их оформление, соблюдение требований безопасности и поддержка чистоты. Компания гарантирует обучение с нуля, дальнейшее профессиональное развитие, бонусы, скидки на меню, доставку после смены и возможность творчески реализовываться в работе с блюдами.

Итак, работа для пенсионеров в Харьковской области включает садоводство, складские процессы и ресторанную сферу, предлагая гибкий график, официальное оформление, стабильный доход и благоприятные условия, что делает предложения доступными для разных категорий кандидатов.

