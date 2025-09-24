Нова постанова уряду вносить кілька важливих змін, спрямованих на спрощення процедури отримання грошової допомоги для ВПО у Черкаській області.

Уряд ухвалив рішення про продовження терміну грошової допомоги для ВПО у Черкаській області ще на шість місяців, що дає змогу підтримати вразливі категорії населення, пише Politeka.net.

Деталі розкрили Мінсоцполітики. Відповідно до постанови, виплати будуть здійснюватися до лютого 2026 року, що забезпечить стабільну фінансову підтримку для осіб, які найбільше потребують допомоги.

Хто має право на грошову допомогу для ВПО у Черкаській області

Продовження фінансової виплати передбачене для таких категорій:

Особи з інвалідністю I – III групи, які потребують додаткової підтримки для покриття базових потреб;

Сім’ї з дітьми до 18 років, а якщо діти продовжують навчання – до 23 років;

Сім’ї, у складі яких всі члени є непрацездатними, тобто не здатні самостійно забезпечувати себе.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Черкаській області

Розмір щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб встановлено диференційовано:

Дорослі отримуватимуть по 2 000 гривень на місяць;

Діти та особи з інвалідністю – по 3 000 гривень на місяць.

Вона нараховується на кожного члена родини переселенця, який належить до вразливої категорії, за умови, що середньомісячний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні.

Додаткові зміни у порядку виплат

Нова постанова уряду вносить кілька важливих змін, спрямованих на спрощення процедури отримання допомоги та розширення доступу до неї:

Обмеження щодо депозитних коштів: наявність на депозитному рахунку суми понад 100 000 гривень більше не є перешкодою для призначення її дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим дітям, стосовно яких встановлено факт відсутності батьківського піклування.

Виплата для непрацюючих працездатних осіб: якщо непрацююча особа, яка перебуває на обліку ВПО, після припинення виплати протягом цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або працевлаштувалася іншим способом, виплата автоматично поновлюється.

Особливості отримання

Продовження виплат відбувається автоматично, без необхідності додаткового звернення до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду. Це гарантує безперервну підтримку для переселенців, які перебувають у складних умовах і не можуть самостійно забезпечити своє проживання та базові потреби.

