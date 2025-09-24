Новое постановление правительства вносит несколько важных изменений, направленных на упрощение процедуры получения денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области.

Правительство приняло решение о продлении срока денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области еще на шесть месяцев, что позволяет поддержать уязвимые категории населения, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли Минсоцполитики. Согласно постановлению, выплаты будут осуществляться до февраля 2026 года, что обеспечит стабильную финансовую поддержку для лиц, наиболее нуждающихся в помощи.

Кто имеет право на денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области

Продолжение финансовой поддержки предусмотрено для следующих категорий:

Лица с инвалидностью I – III группы, нуждающиеся в дополнительной поддержки для покрытия базовых потребностей;

Семьи с детьми до 18 лет, а если дети продолжают обучение – до 23 лет;

Семьи, в составе которых все члены нетрудоспособны, то есть не способны самостоятельно обеспечивать себя.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области

Размер для внутренне перемещенных лиц установлен дифференцированно:

Взрослые будут получать по 2000 гривен в месяц;

Дети и лица с инвалидностью – по 3000 гривен в месяц.

Она начисляется на каждого члена семьи переселенца, принадлежащего к уязвимой категории, при условии, что среднемесячный доход на одного человека не превышает 9444 гривны.

Дополнительные изменения в порядке выплат

Новое постановление правительства вносит несколько важных изменений, направленных на упрощение процедуры получения помощи и расширения доступа к ней:

Ограничение депозитных средств: наличие на депозитном счете суммы свыше 100 000 гривен больше не препятствует назначению ее детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и другим детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки.

Выплата для неработающих трудоспособных лиц: если неработающее лицо, состоящее на учете ВПЛ, после прекращения выплаты в течение этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или трудоустроилось иным способом, выплата автоматически возобновляется.

Особенности получения

Продолжение поддержки происходит автоматически, без необходимости дополнительного обращения в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. Это гарантирует непрерывную поддержку переселенцев, которые находятся в сложных условиях и не могут самостоятельно обеспечить свое проживание и базовые потребности.

