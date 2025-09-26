Местных жителей волнует тема подорожания продуктов в Черкасской области, ведь это прямо отражается на семейном бюджете.

Несмотря на незначительное снижение ценников на некоторые позиции, подорожание продуктов в Черкасской области заметно во многих категориях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Главного управления статистики в Черкасской области, потребительские цены в августе по сравнению с июлем выросли на 0,4%. Больше всего это коснулось основных пищевых товаров и безалкогольных напитков.

Среди продуктов, на которых отразилось подорожание, оказались подсолнечное масло, сало, рыба и товары из рыбы, яйца, молоко, мясо птицы, масло, говядина и хлеб.

Рост стоимости этих позиций колеблется от 0,6 до 6,6%, что для многих жителей региона становится заметным увеличением цир в чеках, которые они получают после покупки.

Эксперты отмечают, что такой тренд подорожания продуктов в Черкасской области связан с общей инфляцией, колебанием расценок на сырье и увеличением себестоимости производства пищевых товаров.

В то же время, отдельные позиции на полках в супермаркетах демонстрируют обратный тренд. Фрукты подешевели на 7,1%, что позволило несколько снизить расходы любителям яблок, бананов и апельсинов.

Овощи также потеряли в стоимости, причем морковь подешевела на 43,5%, свекла на 41,2%, белокачанная капуста на 19,5%, а картофель на 11,7%. Снижение ценников связывается с сезонным сбором урожая и активной поставкой местных хозяйств на рынок.

Тем не менее, потребители все равно ощущают на себе последствия роста цен, ведь основные составляющие рациона продолжают идти вверх.

