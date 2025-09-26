Робота для пенсіонерів у Одеській області охоплює різні напрями, дозволяючи залишатися активними та забезпечувати стабільний заробіток, повідомляє Politeka.

Акиуальні пропозиції надає сайт work.ua.

Серед актуальних пропозицій — вакансія кухаря у ДНЗ №15. Основні обов’язки включають приготування страв згідно з меню, дотримання технологічних карт, виконання санітарних норм і підтримання чистоти на харчоблоці. Пропонується повна зайнятість із п’ятиденним робочим тижнем, зарплата 9 500 гривень та офіційне оформлення. До кандидатів висуваються вимоги: середня або професійно-технічна освіта за спеціальністю «кухар», досвід роботи від одного року, наявність медичної книжки, пунктуальність та охайність.

Також мережа «Обжора» запрошує на посади пекаря, формувальника й тістоміса. Завдання працівників — випікання хлібобулочних виробів, контроль якості продукції та дотримання санітарних правил. Умови включають оплату від 18 000 до 28 600 гривень, гнучкий графік, обідню перерву, бонуси й знижки на товари. Досвід є бажаним, але необов’язковим. Серед вимог — відповідальність, охайність і готовність працювати у колективі.

Крім того, ресторанна мережа «Япіко» шукає кур’єра з власним автомобілем. Основна робота передбачає доставку замовлень клієнтам та дотримання сервісних стандартів. Оплата включає 60 гривень за годину, 37 гривень за кожне замовлення, компенсацію вартості пального та амортизації авто. Передбачений гнучкий графік 5/2, щоденна компенсація палива, безкоштовний обід, кімната для відпочинку, корпоративні бонуси й знижки для працівників.

Отже, робота для пенсіонерів у Одеській області представлена вакансіями у сфері харчування, торгівлі та доставки. Вона забезпечує гідний заробіток, комфортні умови, офіційне оформлення й дозволяє людям старшого віку залишатися затребуваними та корисними у щоденному житті.

