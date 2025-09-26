Работа для пенсионеров в Одесской области охватывает разные направления, позволяя оставаться активными и обеспечивать стабильный заработок, сообщает Politeka.

Аккууальные предложения предоставляет сайт work.ua.

Среди актуальных предложений — вакансия повара в ДОУ №15. Основные обязанности включают приготовление блюд согласно меню, соблюдение технологических карт, выполнение санитарных норм и поддержание чистоты на пищеблоке. Предлагается полная занятость с пятидневной рабочей неделей, зарплата 9500 гривен и официальное оформление. К кандидатам предъявляются требования: среднее или профессионально-техническое образование по специальности «повар», опыт работы от одного года, наличие медицинской книги, пунктуальность и аккуратность.

Также сеть «Обжора» приглашает на должности пекаря , формовщика и тестомисса. Задача работников – выпекание хлебобулочных изделий, контроль качества продукции и соблюдение санитарных правил. Условия включают в себя оплату от 18 000 до 28 600 гривен, гибкий график, обеденный перерыв, бонусы и скидки на товары. Опыт желателен, но необязательен. Среди требований – ответственность, чистоплотность и готовность работать в коллективе.

Кроме того, ресторанная сеть "Япико" ищет курьера с личным автомобилем. Основная работа подразумевает доставку заказов клиентам и соблюдение сервисных стандартов. Оплата включает 60 гривен в час, 37 гривен за каждый заказ, компенсацию стоимости горючего и амортизации авто. Предусмотрен гибкий график 5/2, ежедневная компенсация топлива, бесплатный обед, гостиная, корпоративные бонусы и скидки для работников.

Итак, работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​вакансиями в сфере питания, торговли и доставки. Она обеспечивает достойный заработок, комфортные условия, официальное оформление и позволяет людям постарше оставаться востребованными и полезными в повседневной жизни.

