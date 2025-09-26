Подорожчання проїзду в Житомирі вже вплинуло на бюджетні плани жителів і стало ключовим етапом у перегляді тарифної політики міста.

Подорожчання проїзду в Житомирі набуло чинності з 20 вересня, інформує Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів, а пресслужба оприлюднила деталі для мешканців. Перегляд вартості поїздок у безготівковому режимі відбувся після аналізу економічних показників та розрахунків робочої групи з розвитку міського транспорту за участю КП «Трамвайно-тролейбусне управління» і перевізників.

Підставою для коригування цін стало збільшення витрат на електроенергію, пальне, мастильні матеріали, страхування рухомого складу та його технічне обслуговування. У серпні приблизно 120 тисяч пільгових пасажирів скористалися безоплатними поїздками, а загалом транспорт перевіз близько 850 тисяч осіб. Через значне навантаження міський бюджет щороку виділяв близько 215 млн гривень на доплату КП «ЖТТУ», оскільки держава не компенсувала перевезення пільговиків.

За підрахунками підприємства, собівартість однієї поїздки становила 37,94 гривень для тролейбуса та 31,77 грн для автобусів. Водночас 27 категорій громадян, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю І та ІІ груп, учасники бойових дій, залишаються звільненими від оплати. Нові тарифи визначено так: тролейбус – 10 грн при оплаті транспортною картою і 12 грн через банківську картку; міський автобус – 15 грн незалежно від способу оплати. Для учнів та пільговиків умови залишаються незмінними.

Якщо порівнювати з іншими містами України, Житомир займає середній рівень: у Вінниці ціни на електротранспорт – 12 грн, в автобусах – 15 грн; у Черкасах – 13 і 16; Луцьк – 8 і 18; Хмельницький – 9 і 15; Львів – від 17 до 25 залежно від маршруту.

Подорожчання проїзду в Житомирі вже вплинуло на бюджетні плани жителів і стало ключовим етапом у перегляді тарифної політики міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.