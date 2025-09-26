Подорожание проезда в Житомире уже отразилось на бюджетных планах жителей и стало ключевым этапом в пересмотре тарифной политики города.

Подорожание проезда в Житомире вступило в силу с 20 сентября, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял решение о повышении тарифов, а пресс-служба обнародовала детали для жителей. Пересмотр стоимости поездок в безналичном режиме прошел после анализа экономических показателей и расчетов рабочей группы по развитию городского транспорта с участием КП «Трамвайно-троллейбусное управление» и перевозчиков.

Основанием для корректировки цен стало увеличение затрат на электроэнергию, горючее, смазочные материалы, страхование подвижного состава и его техническое обслуживание. В августе примерно 120 тысяч льготных пассажиров воспользовались безвозмездными поездками, а всего транспорт перевез около 850 тысяч человек. Из-за значительной нагрузки городской бюджет ежегодно выделял около 215 млн гривен на доплату КП «ЖТТУ», поскольку государство не компенсировало перевозку льготников.

По подсчетам предприятия, себестоимость одной поездки составила 37,94 грн. для троллейбуса и 31,77 грн. для автобусов. В то же время 27 категорий граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий остаются освобожденными от оплаты. Новые тарифы определены следующим образом: троллейбус – 10 грн при оплате транспортной картой и 12 грн через банковскую карту; городской автобус – 15 грн вне зависимости от способа оплаты. Для учащихся и льготников условия остаются неизменными.

Если сравнивать с другими городами Украины, то Житомир занимает средний уровень: в Виннице цены на электротранспорт – 12 грн, в автобусах – 15 грн; в Черкассах – 13 и 16; Луцк – 8 и 18; Хмельницкий – 9 и 15; Львов – от 17 до 25 в зависимости от маршрута.

