Новий графік руху поїздів з Одеси вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею" на деякий період через роботи на зализниці, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрили у пресслужбі Одеської залізниці.

У період з 26 вересня до 10 жовтня залізниця повідомляє про новий графік руху поїздів з Одеси. Коригування розкладу запроваджене з метою зробити подорожі восени більш комфортними та зручними для пасажирів, які щодня користуються цим напрямком для поїздок на роботу, навчання чи з туристичною метою.

Зокрема, зміни стосуються електропоїзда №6342/6341. Згідно з оновленим графіком, цей потяг вирушатиме до станції Одеса-Західна, а далі робитиме зупинки на ключових станціях маршруту. Відправлення з Одеса-Західна відбудеться о 07:12, з короткою зупинкою до 07:16. Наступна зупинка — Одеса-Застава 1 — триватиме з 07:23 до 07:25. Далі потяг прослідує до зупинки Дальницький переїзд, де зупиниться з 07:27 до 07:28, після чого прямуватиме до станції Одеса-Поїзна (07:33 – 07:35). Наступна коротка зупинка запланована на станції Одеса-Мала з 07:38 до 07:40, а кінцевим пунктом призначення стане центральна станція Одеса-Головна, куди електричка прибуде о 07:45.

Також новий графік руху поїздів з Одеси торкнувся розкладу електропоїзда №6352/6351, який вирушатиме з тієї ж станції — Одеса-Західна — у вечірній час. Відправлення заплановане о 20:58.

В залізниці зазначають, що оновлений розклад допоможе покращити зручність пересування приміським транспортом у міжсезоння, забезпечивши пасажирам більш комфортні умови подорожей. Компанія також рекомендує пасажирам заздалегідь ознайомлюватися з оновленнями руху, щоб краще планувати свої поїздки в осінній період.

