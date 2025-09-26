В железной дороге отмечают, что новый график движения поездов из Одессы поможет улучшить удобство передвижения по пригородному транспорту.

Новый график движения поездов из Одессы вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на некоторый период из-за работ на железной дороге, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыли в пресс-службе Одесской железной дороги.

В период с 26 сентября по 10 октября железная дорога сообщает о новом графике движения поездов из Одессы. Корректировка расписания введена с целью сделать путешествия осенью более комфортной и удобной для пассажиров, которые ежедневно пользуются этим направлением для поездок на работу, учебу или в туристических целях.

В частности, изменения касаются электропоезда №6342/6341. Согласно обновленному графику, это поезд будет отправляться на станцию ​​Одесса-Западная, а дальше будет делать остановки на ключевыхостановках маршрута. Отправление из Одесса-Западная состоится в 07:12, с короткой остановкой до 07:16. Следующая остановка – Одесса-Застава 1 – продлится с 07:23 до 07:25. Далее поезд проследует до остановки Дальницкий переезд, где остановится с 07:27 до 07:28, после чего будет направляться к станции Одесса-Поизна (07:33 – 07:35). Следующая короткая остановка запланирована на станции Одесса-Малая с 07:38 до 07:40, а конечным пунктом назначения станет центральная станция Одесса-Главная, куда электричка прибудет в 07:45.

Также новый график движения поездов из Одессы затронул расписание электропоезда №6352/6351 , который будет отправляться с той же станции — Одесса-Западная — в вечернее время. Отправка запланирована в 20:58.

Железные дороги отмечают, что обновленное расписание поможет улучшить удобство передвижения пригородным транспортом в межсезонье, обеспечив пассажирам более комфортные условия путешествий. Компания также рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с обновлением движения, чтобы лучше планировать свои поездки в осенний период.

