Размер государственной социальной денежной помощи для пенсионеров в Одесской области устанавливается на уровне 30 процентов прожиточного минимума.

Предусмотрено предоставление социальной денежной помощи для пенсионеров в Одесской области, которые не могут оформить пенсию по возрасту, пишет Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Эта государственная поддержка позволяет обеспечить базовый уровень финансовой стабильности и покрыть основные потребности пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Право на получение денежной помощи для пенсионеров в Одесской области имеют лица, достигшие 65 лет и не имеющие необходимого страхового стажа для назначения пенсии. Условием предоставления денежной помощи также является то, что среднемесячный доход человека за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Размер государственного социального пособия для пенсионеров в Одесской области устанавливается на уровне 30 процентов от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что в 2025 году составляет 708,3 гривны.

В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26 марта 2008 года № 265, если ежемесячная выплата ниже прожиточного минимума, государство доплачивает недостачу до уровня 2361 гривны. Таким образом, пенсионер получает адресную поддержку, гарантирующую минимальный уровень финансовой безопасности.

Оформить социальную денежную помощь можно несколькими способами. Пенсионеры могут обратиться непосредственно в сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины, в уполномоченные лица исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов своей территориальной общины, а также в центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кроме того, подать заявку можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Действие) с использованием квалифицированной электронной подписи. Для тех, кто предпочитает классические методы, возможна подача документов по почте в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

