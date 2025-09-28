Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Дніпрі та області дозволяє споживачам планувати свою діяльність.

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Дніпрі та області передбачає проведення планових робіт на електромережах у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У місті Дніпро тимчасові вимкнення заплановані на шосе Запорізьке, 48 – 29 вересня з 10:00 до 16:00, на вулиці Фабрично-заводській, 20 – 30 вересня з 10:00 до 16:00. 1 жовтня роботи проводитимуться на вул. Братів Горобців, 57, вул. Криворізькій, 2-8 (парні), 20, вул. Макарова, 2, 4, 8 та пров. Верстатобудівельному, 4.

2 жовтня вимкнення відбудуться на вул. Братів Горобців, 55, вул. Павла Чубинського, 1, 2, 2А, 3, 5, 5А, вул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2, 27А, пров. Листяному, 19А та пров. Ялицевому, 1, 1А, 3, 5, 7.

3-го роботи торкнуться вул. Надії Алексєєнко, 106, 106А, а 5-го – вул. Пресової, 69, вул. Чорних Запорожців, 3Л, проїзду Олександра Гальченка, 2 та проспекту Богдана Хмельницького на ділянках 118–222.

У місті Жовті Води планові відключення 29 вересня з 09:00 до 13:00 торкнуться вул. Яворницького, 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17-19, 22 та пров. Козацького, 8, 12, 16. 1 жовтня з 08:00 до 17:00 роботи заплановані на вул. Авангардній, 38-72 (парні), вул. Геологічній, 5, 7-29, 29А, 30-39, вул. С. Шилова, 1-10, пров. Вишневому, 1-27, пров. Гірницькому, 1-26, 28, вул. Музейній, 17-29 (непарні), вул. Польовій, 13, 15-22, 24-54, 58, 60, 62, вул. Рудній, 16, вул. Щасливій, 20-54, 55А, 56-66, 68, 70, 72.

2 числа роботи охоплять вул. Березневу, 20, 22, 24, 24А, 26-40 (парні), вул. Заводську, 6, 7, вул. Івана Богуна, 1-27 (непарні), 73, вул. Олеся Гончара, 16-26 (непарні), 27-39, 41-49 (непарні), пров. Вокзальний, 1-23 (непарні), пров. Єдності, 1-16, 18, 20, 22, 24, пров. Західний, 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28, пров. Райдужний, 1-7 (непарні), пров. Східний, 1-28, пров. Херсонеський, 1-15, 17-23 (непарні), 23А.

3 числа у Жовтих Водах заплановані роботи на вул. Донбасівській, 24-34 (парні), 35, 36, 38-48, 50-53, 55-65 (непарні), 69, 75, вул. Мостовій, 21-35 (непарні), 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парні), вул. Поштовій, 49-61 (непарні), вул. Данила Нечая, 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22, вул. Набережній, 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.

А також на вул. Кооперативній, 31-47 (непарні), 84, 86, 88, 92-100 (парні), 104, 112-118 (парні), 124, 126, роз’їзді Тищенко, вул. Григорія Сковороди, 1, 2-8 (парні), 12-30 (парні), 34, 38, 44-60 (парні), 64, вул. Жовторічанській, 5, вул. Калиновій, 2, 3, 8, 16, вул. Поштовій, 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54, вул. Яровій, 2, вул. Волошковій, 2-5, 7-19 (непарні), вул. Науковій, 1-9, 11, 13-19.

У Вільногірську 2 жовтня з 08:30 до 16:30 роботи проведуть на вул. Ентузіастів, 3, 3А, 4, 6, 10, вул. Степовій, 5, 7, вул. Молодіжній, 2-12 (парні).

У Криворізькому районі 29 вересня з 08:00 до 18:00 роботи торкнуться с. Красівське, вул. Квіткову, 16, 16А та с. Надеждівка, вул. Шкільну, 1-5, 8-10, 14, пров. Садовий, 12-18 (парні), 19-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні). 2 числа роботи в Надеждівці продовжаться на вул. Садовій, 23, 24, вул. Шкільній, 1-5, 8-10, 14, пров. Садовому, 12-18 (парні), 19-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Дніпрі та області дозволяє споживачам планувати свою діяльність, враховуючи заплановані роботи та часові проміжки вимкнень електропостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.