График отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Днепре и области позволяет потребителям планировать свою деятельность.

График отключений электроэнергии на неделю с 29 сентября по 5 октября в Днепре и области предусматривает плановые работы на электросетях в различных населённых пунктах, сообщает Politeka.

Информацию предоставляет ПАО «ПЭЭМ ЦЭК».

В городе Днепр временные отключения электроэнергии запланированы на Запорожском шоссе, 48, с 29 сентября с 10:00 до 16:00, на улице Фабрично-заводской, с 20 по 30 сентября с 10:00 до 16:00. 1 октября работы будут проводиться на улице Братьев Горобцев, 57, улице Криворожской, 2-8 (пар), 20, улице Макарова, 2, 4, 8 и проспекте Стройстроительном, 4.

2 октября отключения пройдут на улице Братьев Горобцев, 55, Павла Чубинского, 1, 2, 2А, 3, 5, 5А, ул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2, 27А, пер. Листяной, 19А и пер. Ялыцево, 1, 1А, 3, 5, 7.

3 октября работы коснутся ул. Надежды Алексеенко, 106, 106А, а 5 октября — ул. Пресовой, 69, ул. Черных Запорожцев, 3Л, Александра Гальченко, 2 и проспект Богдана Хмельницкого на участках 118–222.

В городе Желтые Воды плановые отключения 29 сентября с 09:00 до 13:00 коснутся ул. Яворницкого, 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17-19, 22 и проспект Казацкого, 8, 12, 16. 1 октября с 08:00 до 17:00 запланированы работы по ул. Авангардная, 38-72 (четная), ул. Геологическая, 5, 7-29, 29А, 30-39, ул. С. Шилова, 1-10, просп. Вишневой, 1-27, просп. Горницкого, 1-26, 28, ул. Музейный, 17-29 (нечетные), ул. Полевая, 13, 15-22, 24-54, 58, ул. Рудный, 60, 62, 16, Счастливый, 20-54, 55А, 56-66, 68, 70, 72.

2 числа работы охватят ул. Березнева, 20, 22, 24, 24А, 26-40 (четная), ул. Заводского, 6, 7, ул. Ивана Богуна, 1-27 (нечетная), 73, ул. Олеси Гончара, 16-26 (нечетная), 27-39, 41-49 (нечетная), Вокзальный проспект, 1-23 (нечетный), проспект Единости, 1-16, 18, 20, 22, 24, Западный проспект, 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28, Радужный проспект, 1-7 (нечетный), Сходный, Херсонский проспект, 1-28, 1-15, 17-23 (нечетный), 23А.

3-го числа в Желтых Водах планируются работы по ул. Донбассовская, 24-34 (четная), 35, 36, 38-48, 50-53, 55-65 (нечетная), 69, 75, ул. Мостовая, 21-35 (нечетная), 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (четная), ул. Почтовая, 49-61 (нечетная), ул. Данила Нечая, 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22, Набережный, 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.

А также на ул. Кооперативная, 31-47 (нечетная), 84, 86, 88, 92-100 (четная), 104, 112-118 (четная), 124, 126, развязка Тищенко, ул. Григория Сковороды, 1, 2-8 (четная), 12-30 (четная), 34, 38, 44-60 (четная), ул. Жовторичанская, 64, ул. Калинова, 5, 2, 3, 8, 16, Почтовая, 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54, ул. Яровая, ул. Волошковая, 2, 2-5, 7-19 (нечетный), ул. Научная, 1-9, 11, 13-19.

В Вольногорске 2 октября с 08:30 до 16:30 работы пройдут на ул. Энтузиастов, 3, 3А, 4, 6, 10, ул. Степовая, 5, 7, ул. Молодежная, 2-12 (четная).

В Криворожском районе 29 сентября с 08:00 до 18:00 работы затронут село Красивское, ул. Квиткову, 16, 16А и село Надеждивка, ул. Школьная, 1-5, 8-10, 14, Садовый лв., 12-18 (четный), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные). На 2-й день работы в Надеждовке работы продолжатся на ул. Садовый, 23, 24, ул. Школьная, 1-5, 8-10, 14, ул. Садовый, 12-18 (четные), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

