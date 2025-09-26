При реализации проекта коммунальные службы будут активно информировать жителей района о всех изменениях, связанных с ограничением движения транспорта в Днепре.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут введены из-за масштабных работ в городе, часть участка полностью перекроют, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте решения.

В Днепре уже в начале октября стартует масштабный инфраструктурный проект, направленный на модернизацию ливневой канализации города.

Начиная с 8 октября в городе начнутся масштабные ремонтные работы, которые охватят одну из важных транспортных артерий — улицу Ивана Нечуя-Левицкого. В связи с этим на значительном отрезке дороги — от улицы Заплавной до Саперной — будет перекрытие и ограничение движения транспорта в Днепре. Они будут действовать около трех месяцев, а завершить все работы запланировано до 25 декабря 2025 года.

Нынешняя система водоотвода на этом участке улицы уже давно нуждалась в обновлении, поэтому городские власти приняли решение о комплексной реконструкции, которая будет включать как ремонт старых сетей, так и установку новых элементов для более эффективного отвода дождевых и талых вод.

Кроме основных работ по замене и ремонту канализационной сети, подрядная организация по завершении строительных работ должна выполнить полное восстановление дорожного покрытия. Речь идет не только об укладке нового слоя асфальта, но и о проведении дополнительных работ по упорядочению прилегающей территории — установке бордюров, очистке ливнеприемников и благоустройству тротуаров. Такие комплексные меры позволят не только модернизировать систему водоотвода, но и значительно улучшить общее состояние улицы и близлежащих кварталов.

Городские власти подчеркивают, что при реализации проекта коммунальные службы будут активно информировать жителей района обо всех изменениях, связанных с ограничением движения транспорта в Днепре, а также о промежуточных этапах выполнения работ. Сообщения будут публиковаться заблаговременно из-за официальных ресурсов городского совета, местных медиа и информационных стендов на улицах. Таким образом, жители смогут заранее планировать свои маршруты передвижения и учитывать временные неудобства.

