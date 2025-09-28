Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області допоможе забезпечити безперебійне електропостачання у майбутньому.

У Бучанській громаді оголосили графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Бучанській міській раді та Димерській селищній територіальній громаді.

Планові вимкнення електроенергії відбудуться у понеділок, 29 вересня, у зв’язку з проведенням профілактичних робіт ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Енергетики зазначають, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям, а мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

29 вересня з 6:00 до 18:00 буде відключено електроенергію у Ворзелі, на вулицях Курортна, 37-А, Тюльпанова та Яблунська, 43-А. У Бабинцях електропостачання припинять з 8:30 до 16:30 на вулиці Віти Камінської, 1. У Тарасівщині на вулиці Шевченка та у Гаврилівці на вулиці Михайлівській планують вимкнення з 8:30 до 20:00.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» також повідомляє про профілактичні роботи у межах Димерської селищної територіальної громади, під час яких буде відключено електроенергію у таких населених пунктах:

30 вересня з 08:30 до 20:00 у селі Козаровичі на вулицях 1-го Травня, Б. Хмельницького, Бірківська, Буслівська, Володимирська, Грушевського, Ірпінська, Київська, Лукашенка, Незалежності, Нова, Поштова, Приморська, Свято-Покровська, Соборна, Спортивна, Травнева, Урицького, Шевченка, провулках Київський та Мирний. Одночасно вимкнення торкнеться села Демидів на вулицях Варвари Довженко, Васильєва, Казкова, Київська, Молодіжна, Незалежності, Річна, Свято-Михайлівська, Стовпова, Шевченка, Французький бульвар.

У смт Димер тимчасове припинення електропостачання заплановано з 08:30 до 20:00 на вулицях Пашкова та Соборна. ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» наголошує, що ці роботи дозволяють підтримувати стабільність мереж та мінімізувати ризики аварій.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області допоможе забезпечити безперебійне електропостачання у майбутньому.

