Мешканці Київської області мають врахувати тимчасові перебої в постачанні через графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня.

Графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області торкнеться низки населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області охоплює кілька районів.

У Переяслав-Хмельницькому відділенні роботи триватимуть з 08:00 1.10 до 17:00 3.10. Тимчасово не буде газопостачання для споживачів сіл Кайнари, Двірківщина, Воронівщина та міста Яготин.

У Яготині це стосується вулиць Ліснянська, Гулака-Артемовського, Юрія Назарця, Глібова, пров. Глібова, Нечуя-Левицького.

Споживачів просять обов’язково перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт.

У Таращанському відділенні ремонтні роботи в смт Ставище проводитимуться з 09:00 1.10 жовтня до 17:00 2.10. Тимчасове відключення блакитного палива торкнеться багатоквартирного будинку на Цимбала Сергія, 28. Також буде обмеження 30.09 з 09:00 до 17:00 на Цимбала Сергія, 58.

Окрім цього, ремонтні заходи пройдуть 30.09 з 09:00 до 17:00 на вулиці Незалежності, 18 у Яготині. Відновлення газопостачання буде проведене після завершення перевірки внутрішніх систем.

Всі роботи спрямовані на безпечну і стабільну експлуатацію газових мереж у холодний період.

Тож газовики радять місцевим мешканцям враховувати графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області при плануванні власних справ та побуту. Це допоможе мінімізувати незручності.

