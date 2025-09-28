Дефіцит продуктів у Полтавській області може виникнути через скорочення збору цибулі, повідомляє Politeka.

Аграрії пояснюють це тим, що більшість звичних південних земель залишилася під окупацією, через що посіви довелося перенести у центральні та західні регіони. Втім, там врожайність суттєво нижча, і господарства зараз отримують у середньому в чотири рази менше продукції, ніж раніше.

За словами Вікторії Рудь, старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, нинішній показник становить приблизно 20 тонн з гектара. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення на південних площах збирали від 60 до 80 тонн. Саме Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області давали близько 60% всього українського врожаю. Втрата цих територій кардинально змінила структуру виробництва, а нові умови, обмежений досвід фермерів і несприятливий клімат значно скоротили обсяги.

У 2024 році площа посівів майже не відрізнялася від попередньої і становила 53,8 тисячі гектарів. Попри це, валовий збір зменшився на 20–25%, що пояснюють дефіцитом вологи, хворобами та погодними труднощами. У 2022 році через окупацію фермери втратили приблизно 21% довоєнного рівня, що вже тоді спричинило дефіцит. Наступного року, 2023-го, завдяки роботі виробників у центральних і західних областях, обсяги виросли на 9,8% у порівнянні з попереднім роком.

Отже, дефіцит продуктів у Полтавській області залишатиметься серйозною проблемою доти, доки врожайність не стабілізується, а господарства не адаптуються до нових реалій. Аграрії продовжують шукати ефективні способи підвищення зборів і пристосування до кліматичних та географічних змін, що залишаються ключовим фактором для забезпечення достатньої пропозиції на ринку.

Джерело: Agrotimes

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: хто отримає допомогу першим, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: скільки можна отримати щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: розпочалась роздача гуманітарки, де отримати.