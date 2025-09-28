Дефицит продуктов в Полтавской области будет оставаться серьезной проблемой, пока урожайность не стабилизируется, а хозяйства не адаптируются к новым реалиям.

Дефицит продуктов в Полтавской области может возникнуть из-за сокращения сбора лука, сообщает Politeka.

Аграрии объясняют это тем, что большинство привычных южных земель осталось под оккупацией, поэтому посевы пришлось перенести в центральные и западные регионы. Впрочем, там урожайность существенно ниже, и хозяйства сейчас получают в среднем в четыре раза меньше продукции, чем раньше.

По словам Виктории Рудь, старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, нынешний показатель составляет примерно 20 тонн с гектара. Для сравнения до полномасштабного вторжения на южных площадях собирали от 60 до 80 тонн. Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области давали около 60% всего украинского урожая. Утрата этих территорий кардинально изменила структуру производства, а новые условия, ограниченный опыт фермеров и неблагоприятный климат значительно сократили объемы.

В 2024 году площадь посевов почти не отличалась от предыдущей и составляла 53,8 тысяч гектаров. Несмотря на это, валовой сбор уменьшился на 20–25%, что объясняют дефицитом влаги, болезнями и погодными трудностями. В 2022 году из-за оккупации фермеры потеряли примерно 21% довоенного уровня, что уже тогда повлекло дефицит. В следующем году, в 2023 году, благодаря работе производителей в центральных и западных областях, объемы выросли на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

Следовательно, дефицит продуктов в Полтавской области будет оставаться серьезной проблемой, пока урожайность не стабилизируется, а хозяйства не адаптируются к новым реалиям. Аграрии продолжают искать эффективные способы повышения сбора и приспособления к климатическим и географическим изменениям, которые остаются ключевым фактором для обеспечения достаточного предложения на рынке.

Источник: Agrotimes.

