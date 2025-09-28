Жители Киевской области должны учесть временные перебои в снабжении из-за графика отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября.

График отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Киевской области коснется ряда населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Киевской области охватывает несколько районов.

В Переяслав-Хмельницком отделении работы продлятся с 08:00 1.10 до 17:00 3.10. Временно не будет газоснабжения потребителям сел Кайнары, Дворковщина, Вороновщина и города Яготин.

В Яготине это касается улиц Лиснянска, Гулака-Артемовского, Юрия Назарца, Глебова, пер. Глебова, Нечуя-Левицкого.

Потребителей просят обязательно перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.

В Таращанском отделении ремонтные работы в пгт Ставище будут проводиться с 09:00 1.10 октября до 17:00 2.10. Временное отключение голубого топлива коснется многоквартирного дома на Цымбала Сергея, 28. Также будет ограничение 30.09 с 09:00 до 17:00 на Цымбала Сергея, 58.

Кроме того, ремонтные мероприятия пройдут 30.09 с 09:00 до 17:00 на улице Независимости, 18 в Яготине. Восстановление газоснабжения будет произведено после завершения проверки внутренних систем.

Все работы ориентированы на безопасную и стабильную эксплуатацию газовых сетей в прохладный период.

Так что газовики советуют местным жителям учитывать график отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Киевской области при планировании собственных дел и быта. Это поможет минимизировать неудобства.

