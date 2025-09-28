Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі сьогодні стало чи не найактуальнішою темою для багатьох українців.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі надають як приватні особи, так і державні чи комунальні установи, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій України, існують спеціальні сервіси, які допомагають ВПО швидко знайти безкоштовне житло у Дніпрі.

Зокрема, державна платформа «Прихисток» дозволяє обрати регіон, вказати склад сім’ї та переглянути оголошення від людей, готових прийняти переселенців.

Окрім того, працюють і волонтерські ресурси, де принцип пошуку подібний. Завдяки цим інструментам ВПО можуть знайти безкоштовне житло у дніпрі навіть у перші дні з моменту переїзду.

Свою роль відіграє й місцева влада. Обласні адміністрації та органи самоврядування формують місця компактного проживання, де переселенці можуть тимчасово оселитися без оплати оренди.

Людина може повідомити про потребу в даху над головою ще під час евакуації, одразу після прибуття до гуманітарного штабу або зателефонувавши на гарячі лінії. У таких місцях забезпечується базовий побут, а витрати зводяться лише до оплати комунальних послуг.

Важливо розуміти, що існує кілька механізмів підтримки. Якщо переселенець має бажання жити не у тимчасовому прихистку, а в соціальному приміщенні, то йому потрібно звернутися до місцевих органів влади. Там працюють програми, які дозволяють отримати дім на більш тривалий строк.

Пріоритет надається сім’ям із дітьми, літнім людям, вагітним жінкам та особам з інвалідністю. Для цього необхідно подати документи та підтвердити свій статус.

Крім самого будинка, передбачені й фінансові механізми підтримки. Переселенці можуть звертатися до управлінь соцзахисту, щоб отримати грошову допомогу для покриття базових потреб.

