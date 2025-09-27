Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі залишається важливим інструментом підтримки літніх людей у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі продовжує надаватися завдяки діяльності Карітасу у співпраці з Карітас Норвегія, повідомляє Politeka.

Проєкт офіційно представлений на сторінці організації та включає декілька напрямів підтримки. Насамперед мешканці можуть отримати ваучери на придбання гігієнічних наборів у магазинах мережі АТБ. Така можливість передбачена для людей з інвалідністю І та ІІ групи, родин, що виховують дітей з інвалідністю, а також для лежачих хворих.

Додатковою умовою участі є наявність статусу внутрішньо переміщеної особи або проживання у Кривому Розі в разі пошкодження житла внаслідок обстрілів. У подібних випадках обов’язковим є підтвердження довідкою чи актом. Для запису та уточнення інформації працює безкоштовна телефонна лінія 0 800 336 734, доступна у робочі дні з 10:00 до 16:00.

Крім матеріальної підтримки, організація забезпечує функціонування кризового центру, що працює при парафіяльному осередку «Рідна хата» на території парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Там відвідувачі отримують комплексну допомогу, включаючи консультації кейс-менеджера, розробку індивідуальних планів та перенаправлення до інших соціальних програм.

Серед доступних сервісів — юридичний супровід. Громадянам надають допомогу у складанні заяв, скарг, позовів, а також у підготовці документів для судів чи державних установ. Поряд із цим працює психологічна підтримка, яка допомагає подолати стрес, знизити рівень тривожності та стабілізувати емоційний стан.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі залишається важливим інструментом підтримки літніх людей у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.