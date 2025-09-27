Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге остается важным инструментом поддержки пожилых людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге продолжает оказываться благодаря деятельности Каритаса в сотрудничестве с Каритасом Норвегией, сообщает Politeka.

Проект официально представлен на странице организации и включает в себя несколько направлений поддержки. В первую очередь, жители могут получить ваучеры на приобретение гигиенических наборов в магазинах сети АТБ. Такая возможность предусмотрена для людей с инвалидностью I и II группы, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также лежащих больных.

Дополнительным условием участия является наличие статуса внутри перемещенного лица или проживания в Кривом Роге в случае повреждения жилья в результате обстрелов. В подобных случаях обязательно подтверждение справкой или актом. Для записи и уточнения информации работает бесплатная телефонная линия 0800336734, доступная в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Кроме материальной поддержки, организация обеспечивает функционирование кризисного центра, работающего при приходской ячейке «Рідна хата» на территории прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Там посетители получают комплексную помощь, включая консультации кейс-менеджера, разработку индивидуальных планов и перенаправление в другие социальные программы.

Среди доступных сервисов – юридическое сопровождение. Гражданам оказывают помощь в составлении заявлений, жалоб, исков, а также в подготовке документов для судов или государственных учреждений. Наряду с этим работает психологическая поддержка, помогающая преодолеть стресс, снизить уровень тревожности и стабилизировать эмоциональное состояние.

