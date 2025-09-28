Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Кіровоградській області забезпечує координацію робіт і безпечне виконання капітальних та планових ремонтів.

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Кіровоградській області передбачає виконання планових та капітальних ремонтних робіт на електромережах у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Кіровоградобленерго.

29 вересня у Павлівці заплановані капітальні ремонти на вулицях Карпенка-Карого 62-64, 68, 71-72, 74, 78, 80-84, 86-89, 92, 94, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108 та 108, 110А, 111Б, 112-115, 117-120, 126, 130, 132, 134, 138, 140, 162, а також на вулиці Соборна 7-9, 9А, 13-14, 20-23, 25-26, 29-31, 33. Роботи триватимуть з 09:30 до 18:30.

Того ж дня у Новокрасному заплановано планові ремонти електромереж на Катани 1, 4-8, 10, 14-15, 17, 19-20, 23, 26-27, 30, 32, 35, 38, 40-42, 44, 46, 48-49, 54, 59, 64, 71, 73, а в Новомихайлівці на вулицях Залізнична 1-3, 5-7, 10, Перемоги 1-3, 6-7, 10-13, 16-18, 18а, 19-20, 23-25, 27-28, 33-36, 38, Степова 3-4, 12-13 та Центральна 1-6, 12, 15, 17, 19, 22-23, 32-33, 36, 38, 41, 44, 47, 50-51, 53.

1 жовтня у Новогригорівці ремонтні роботи проводитимуться на вулицях Б.Хмельницького 48, 54, Дружби 1-6, 10, 12-13, 15-17, 19-20, Квіткова 1, 3, 8, 12-15, 20, Молодіжна 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 16-17, Незалежна 1-7, 10-12, 14, 16, 18, 21-25, 27, 29, Садова 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-15, 17, 21, Спортивна 1-4, 6-8, 12, 14, 16, 18, Центральна 1-3, 5-12, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 53 та Шевченко 2-3, 10.

2 жовтня ремонт триватиме у Новогригорівці на Квітковій 1, 3, 8, 12-15, 20, Садовій 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-15, 17, 21 та Центральній 6, 8-12, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 53, а у Великій Висці на Успішній 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 64-67, 69-71, 73, 75, 75А, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 109.

Також 2 жовтня планові ремонти охоплюють Валуївку та Миролюбівку, включаючи вулиці Валуївська, Валуївський пров., Городський пров., Малахівська, Садова, Степова, Степовий пров., Центральна, Шевченка пров., Шевченка, Шкільний пров., Вишнева, Гагаріна, Горбенка, Мічуріна, Молодіжна, Набережна, Південна, Софіївська, Степова, Центральна, Чкалова та Шевченко.

3 жовтня у Шевченковому ремонтні роботи передбачають відключення на Нижній 1а, 6, 9, 11 та 12-13, а у Новогригорівці на Дружби 1-6, 10, 12-13, 15-17, 19-20, Молодіжній 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 16-17 та Шевченко 2-3, 10. У Великій Висці планові роботи відбудуться на Незалежній 1, 3, 6, 8-9, 15-20, 22-23, 25, 29-34, 36-40, 42, 54.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Кіровоградській області забезпечує координацію робіт і безпечне виконання капітальних та планових ремонтів на всіх зазначених вулицях і провулках.

