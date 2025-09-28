Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області відзначається поступовим заповненням водою основних колекторів центрального та південно-західного районів, повідомляє Politeka.

АТ «Дніпровська ТЕЦ» інформує, що процес стартував 15 вересня 2025 року і передбачає поетапне наповнення розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів систем централізованого теплопостачання.

З 22 вересня почалося заповнення внутрішньобудинкових опалювальних мереж, тому мешканців закликають уважно перевіряти стан приладів і труб у квартирах. Контроль цілісності обладнання є важливим для запобігання аварійним ситуаціям під час початку роботи системи. У разі виявлення пошкоджень або несправностей необхідно одразу звертатися до Єдиної диспетчерської служби міста Кам’янське за телефонами 1546, +38(067)000-15-46 або +38(073)700-15-46.

При поривах на тепломережах громадянам радять повідомляти АТ «Дніпровська ТЕЦ» за телефоном +38(097)383-41-71. Компанія підкреслює, що дотримання цих рекомендацій сприятиме безперебійній роботі опалювальної системи та забезпечить безпеку мешканців під час запуску сезону.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області супроводжується поступовим заповненням основних та внутрішніх мереж, контролем стану внутрішньобудинкового обладнання і готовністю до оперативного реагування у випадку аварій. Місцевих жителів закликають перевіряти прилади, стежити за трубами та вчасно звертатися до диспетчерської служби у разі будь-яких неполадок, щоб забезпечити стабільну роботу системи та безпеку у домівках.

