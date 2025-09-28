Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області включає не лише відновлення пошкоджених помешкань, а й різноманітні послуги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області охоплює комплекс ініціатив, спрямованих на покращення умов життя літніх громадян, повідомляє Politeka.

Карітас наголошує, що головне завдання програми – створення безпечного середовища для людей похилого віку та родин, які постраждали від війни.

Одним із важливих напрямів є ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Допомога стосується квартир і приватних будинків, які зазнали легких або середніх руйнувань. Йдеться про заміну вікон, дверей, відновлення стін, стель, частково зруйнованих дахів, а також ремонт систем електропостачання. Завдяки цьому забезпечується можливість швидко відновити житлові приміщення та повернути комфорт мешканцям.

Інша складова проєкту передбачає організацію послуг догляду вдома для осіб похилого віку. Програма охоплює самотніх, немічних та переселенців, які не можуть обходитися без сторонньої допомоги.

Фахівці сприяють у вирішенні побутових питань, здійснюють гігієнічні процедури, навчають родичів правильному догляду, проводять консультації та надають медичну підтримку. Серед послуг – вимірювання тиску, контроль рівня цукру, обробка ран і пролежнів, закапування очей. Крім того, передбачається доступ до необхідного реабілітаційного обладнання.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області включає не лише відновлення пошкоджених помешкань, а й різноманітні послуги, спрямовані на збереження здоров’я, безпеки та гідних умов життя літніх громадян.

До слова, у Харківській області також повідомляли про можливість отримання доплат для пенсіонерів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право