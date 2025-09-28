Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области включает не только восстановление поврежденных квартир, но и различные услуги.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области включает комплекс инициатив, направленных на улучшение условий жизни пожилых граждан, сообщает Politeka.

Каритас подчеркивает, что главная задача программы – создание безопасной среды для пожилых людей и семей, пострадавших от войны.

Одним из важных направлений является ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий. Помощь касается квартир и частных домов, подвергшихся легким или средним разрушениям. Речь идет о замене окон, дверей, восстановлении стен, потолков, частично разрушенных крыш, а также ремонте систем электроснабжения. Благодаря этому, обеспечивается возможность быстро восстановить жилые помещения и вернуть комфорт жителям.

Другая составляющая проекта предусматривает организацию услуг по уходу на дому для пожилых людей. Программа включает одиноких, немощных и переселенцев, которые не могут обходиться без посторонней помощи.

Специалисты способствуют решению бытовых вопросов, осуществляют гигиенические процедуры, обучают родственников правильному уходу, проводят консультации и оказывают медицинскую поддержку. Среди услуг – измерение давления, контроль уровня сахара, обработка ран и пролежней, закапывание глаз. Кроме того, предполагается доступ к необходимому реабилитационному оборудованию.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области включает в себя не только восстановление поврежденных жилищ, но и различные услуги, направленные на сохранение здоровья, безопасности и достойных условий жизни пожилых граждан.

К слову, в Харьковской области также сообщалось о возможности получения доплат для пенсионеров.

