У вересні частина українців зможе отримати додаткові виплати у вигляді доплати для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Щомісячна компенсаційна виплата для українських пенсіонерів залежить насамперед від віку отримувача пенсії. Нарахування таких доплат починається не з початку календарного місяця, а безпосередньо з дня досягнення відповідного віку, що робить процес більш індивідуалізованим та справедливим.

Це означає, що в перший місяць після дня народження пенсіонер отримає надбавку пропорційно до кількості днів, які залишилися до кінця місяця, а не повну суму. Такий підхід дозволяє точно враховувати фактичний час перебування людини у відповідній віковій категорії.

Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів у Харківській області встановлюється залежно від віку пенсіонера. Так, особи у віці від 70 до 75 років отримують 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 грн, а ті, кому виповнилося 80 років і більше, можуть розраховувати на 570 грн. Важливо зазначити, що пенсіонер може отримувати лише одну компенсаційну доплату одночасно.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області за різні вікові категорії не сумуються. Наприклад, якщо пенсіонер у 70 років отримував надбавку у розмірі 300 гривень, після досягнення 75 років ця сума замінюється на 456 гривень, а після 80 років — на 570 гривень. Такий підхід забезпечує поступове підвищення виплат у міру досягнення нових вікових рубежів, зберігаючи прозорість нарахування та унеможливлюючи подвійне отримання компенсацій.

Крім вікових обмежень, існує ще одна умова для призначення цієї надбавки. Доплату можуть отримати лише ті пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривень.

Ця сума була визначена на основі середньої зарплати по Україні за 2020 рік та закладена у формулу розрахунку пенсій. Введення відповідної компенсаційної надбавки дозволяє додатково підтримати тих літніх громадян, чия пенсія є невисокою, та створює справедливу систему матеріальної допомоги для людей похилого віку.

