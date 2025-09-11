Ежемесячная доплата для пенсионеров в Харьковской области зависит, прежде всего, от возраста получателя пенсии.

В сентябре часть украинцев сможет получить дополнительные выплаты в виде доплаты пенсионерам в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Ежемесячная компенсационная выплата для украинских пенсионеров зависит, прежде всего, от возраста получателя пенсии. Начисление начинается не с начала календарного месяца, а непосредственно со дня достижения соответствующего возраста, что делает процесс более индивидуализированным и справедливым.

Это означает, что в первый месяц после дня рождения пенсионер получит надбавку пропорционально количеству оставшихся дней до конца месяца, а не полную сумму. Такой подход позволяет точно учитывать фактическое время пребывания человека в соответствующей возрастной категории.

Размер ежемесячной доплаты пенсионерам в Харьковской области устанавливается в зависимости от возраста. Так, лица в возрасте от 70 до 75 лет получают 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 грн, а те, кому исполнилось 80 лет и больше, могут рассчитывать на 570 грн. Важно отметить, что человек может получать только одну компенсационную доплату одновременно.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области за разные возрастные категории не суммируются. Например, если украинец в 70 лет получал надбавку в размере 300 гривен, по достижении 75 лет эта сумма заменяется на 456 гривен, а после 80 лет - на 570 гривен. Такой подход обеспечивает постепенное повышение выплат по мере достижения новых возрастных рубежей, сохраняя прозрачность начисления и делая невозможным двойное получение компенсаций.

Помимо возрастных ограничений существует еще одно условие для назначения этой надбавки. Доплату могут получить только украинцы, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен.

Эта сумма была определена на основе средней зарплаты в Украине за 2020 год и заложена в формулу расчета пенсий. Введение соответствующей компенсационной надбавки позволяет дополнительно поддержать тех пожилых граждан, чья пенсия невысока, и создает справедливую систему материальной помощи для пожилых людей.

