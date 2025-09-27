Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області стали важливим інструментом допомоги, який дозволяє старшому поколінню відчувати турботу та впевненість у щоденному житті.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області розподіляються через програму благодійного фонду «Крок з Надією», що реалізується спільно з міжнародними організаціями, повідомляє Politeka.

На офіційній сторінці фонду у Facebook зазначається, що літні громадяни отримують сертифікати номіналом 440 гривень. Використати їх можна у торговельній мережі АТБ, обираючи продукти відповідно до особистих потреб та смаків. Такий підхід робить підтримку зручною, адже кожен самостійно визначає, що саме необхідно придбати.

До ініціативи долучилися Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та сама мережа АТБ. Вони забезпечують доставку та контроль розподілу, щоб допомога потрапляла саме до тих, хто її найбільше потребує. Завдяки цьому ресурси спрямовуються адресно й ефективно.

Щоб отримати сертифікат, необхідно пройти просту реєстрацію. Процедура відбувається онлайн у спеціальному Telegram-чат-боті, де користувачам пропонуються покрокові інструкції. Уся операція займає лише кілька хвилин, що дозволяє подати заявку швидко та без зайвої паперової тяганини.

Для тих, кому потрібна додаткова інформація, працює гаряча лінія. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00, а контакти вказані на ресурсах фонду. Це дає можливість отримати консультацію у разі виникнення труднощів із реєстрацією чи використанням сертифіката.

Програма «Крок з Надією» демонструє, що об’єднання ресурсів партнерів створює дієві механізми соціальної підтримки. Завдяки такому підходу літні люди мають змогу забезпечити себе базовими товарами без додаткових складнощів.

