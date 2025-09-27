Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі спрямоване на забезпечення економічно обґрунтованого рівня вартості теплопостачання для всіх категорій споживачів.

У Дніпрі планується підвищення тарифів на опалення для опалювального сезону 2025/2026 року, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради розглядає зміни тарифів на теплопостачання від ДТЕК Придніпровської ТЕС, які торкнуться як населення, так і бюджетних установ. Щороку тарифи переглядають, і нинішній проєкт рішення передбачає підвищення цін на тепло для жителів міста. Остаточне затвердження рівня тарифів очікується після підписання міським головою.

Пропонуються нові тарифи від АТ "ДТЕК Дніпроенерго" з ПДВ: населення – 1362,37 грн за 1 Гкал (раніше 1292,35), що на 5,4% більше; бюджетні установи – 1365,62 грн за 1 Гкал (було 1295,62); інші споживачі – 1363,69 грн за 1 Гкал (було 1293,68). Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни тарифи на тепло зросли більш ніж на 60%.

Особливий випадок серед локальних споживачів – ЖБК №78 "Гірник 2" на вулиці Лабораторній, 46, де тариф залишиться на рівні 2121,99 гривень за 1 Гкал без ПДВ, як і у попередньому році. Це єдиний споживач, для якого вартість тепла не змінилася після початку війни.

Раніше виконавчий комітет міськради ухвалив нові тарифи для споживачів тепла від КП "Теплоенерго", Укрзалізниці, УДУНТ та приватних компаній, серед яких ТОВ "Теплогазсервіс", ТОВ "Дніпрогаз Теплоінвест" і ТОВ "Титан Теплоенерго". Як пояснюють у міській раді, ціни формуються з урахуванням витрат на виробництво, транспортування та постачання, і регулюються чинним законодавством України.

Отже, підвищення тарифів на опалення у Дніпрі спрямоване на забезпечення економічно обґрунтованого рівня вартості теплопостачання для всіх категорій споживачів у сезон 2025/2026 року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.