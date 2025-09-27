Увеличение тарифов на отопление в Днепре направлено на обеспечение экономически обоснованного уровня стоимости теплоснабжения для всех категорий потребителей.

В Днепре планируется повышение тарифов на отопление для отопительного сезона 2025/2026, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета рассматривает изменения тарифов на теплоснабжение от ДТЭК Приднепровской ТЭС, которые затронут как население, так и бюджетные учреждения. Ежегодно тарифы пересматриваются, и нынешний проект решения предполагает повышение цен на тепло для жителей города. Окончательное утверждение уровня тарифов ожидается после подписания мэром.

Предлагаются новые тарифы от АО "ДТЭК Днепроэнерго" по НДС: население – 1362,37 грн за 1 Гкал (ранее 1292,35), что на 5,4% больше; бюджетные учреждения – 1365,62 грн за 1 Гкал (было 1295,62); другие потребители – 1363,69 грн. за 1 Гкал (было 1293,68). Следует отметить, что с начала полномасштабной войны тарифы на тепло выросли более чем на 60%.

Особый случай среди локальных потребителей – ЖСК №78 "Горняк 2" по улице Лабораторной, 46, где тариф останется на уровне 2121,99 гривен за 1 Гкал без НДС, как и в предыдущем году. Это единственный потребитель, для которого стоимость тепла не изменилась после начала войны.

Ранее исполнительный комитет горсовета принял новые тарифы для потребителей тепла от КП "Теплоэнерго", Укрзализныци, УДУНТ и частных компаний, в том числе ООО "Теплогазсервис", ООО "Днепрогаз Теплоинвест" и ООО "Титан Теплоэнерго". Как объясняют в городском совете, цены формируются с учетом затрат на производство, транспортировку и поставку и регулируются действующим законодательством Украины.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Днепре направлено на обеспечение экономически обоснованного уровня стоимости теплоснабжения всех категорий потребителей в сезон 2025/2026 года.

