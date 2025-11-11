Жителі міста чекають, коли новий графік руху транспорту в Запоріжжі нарешті стане стабільним.

Більше тижня тому в Запоріжжі на маршрути вийшли сучасні європейські автобуси, через які створився новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформував у своєму Телеграм-каналі голова Запорізької ОВА, додаткові автобуси мали розвантажити транспортну систему, однак пасажири скаржаться, що поки що очікуваного результату немає.

Робота над удосконаленням ситуації триває. Посадовець підкреслив, що впровадження оновлених автобусів стало першим кроком до впорядкування системи перевезень. Проте, для відпрацювання нового графіка руху тарнспорту в Запоріжжі потрібен час.

Його розробляють поступово, враховуючи побажання мешканців та навантаження на найпопулярніших напрямках.

Очільник ОВА зазначив, що на старті головним завданням було підсилити маршрути, де пасажиропотік найбільший. За його словами, саме такі звернення надходили від людей найчастіше.

Паралельно комунальне підприємство «Запоріжелектротранс» проводить моніторинг виконання рейсів. Диспетчери стежать за автобусами через GPS, контролюють їх курсування на ключових зупинках і перевіряють дотримання встановлених часових інтервалів.

За попередніми розрахунками, новий стабільний графік руху транспорту в Запоріжжі запрацює повноцінно протягом двох тижнів або місяця. Саме цей період потрібен, щоб проаналізувати навантаження, внести технічні правки та забезпечити синхронність усіх маршрутів.

На сьогодні додаткові автобуси вже виїхали на кілька напрямків. Йдеться про маршрути №38, який сполучає проспект Металургів і 16-й Хортицький мікрорайон, №17, що курсує між 3-м Південним та Осипенківським мікрорайонами, а також №18, який з’єднує 4-й Південний та Бородинський мікрорайони.

