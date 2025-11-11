Больше недели назад в Запорожье на маршруты вышли современные европейские автобусы, по которым создался новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировал в своем Телеграмм-канале глава Запорожской ОВА, дополнительные автобусы должны были разгрузить транспортную систему, однако пассажиры жалуются, что пока ожидаемого результата нет.

Работа над усовершенствованием ситуации продолжается. Чиновник подчеркнул, что внедрение обновленных автобусов стало первым шагом к упорядочению системы перевозок. Тем не менее, для отработки нового графика движения транспорта в Запорожье нужно время.

Его разрабатывают постепенно, учитывая пожелания жителей и нагрузки в самых популярных направлениях.

Глава ОВА отметил, что на старте главной задачей было усилить маршруты, где пассажиропоток самый большой. По его словам, именно такие обращения поступали от людей чаще всего.

Параллельно коммунальное предприятие «Запорожэлектротранс» проводит мониторинг выполнения рейсов. Диспетчеры следят за автобусами через GPS, контролируют их курсирование на ключевых остановках и проверяют соблюдение установленных временных интервалов.

По предварительным расчетам новый стабильный график движения транспорта в Запорожье заработает полноценно в течение двух недель или месяца. Именно этот период необходим для анализа нагрузки, внесения технических правок и синхронности всех маршрутов.

На сегодняшний день дополнительные автобусы уже выехали на несколько направлений. Речь идет о маршрутах №38, который соединяет проспект Металлургов и 16-й Хортицкий микрорайон, №17, курсирующий между 3-м Южным и Осипенковским микрорайонами, а также №18, соединяющий 4-й Южный и Бородинский микрорайоны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.