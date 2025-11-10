Графік відключення води на 11 листопада у Харківській області змушує багатьох місцевих зіштовхуватися із побутовими незручностями.

Графік відключення води на 11 листопада у Харківській області запровадили через перебої з електропостачанням, повідомляє Politeka.

Відповідно до інформації з офіційного Телеграм-каналу начальника Дергачівської міської ради, насосні станції працюватимуть у певні години, щоб мешканці могли отримати воду і підготувати запаси заздалегідь.

За графіком відключення на 11 листопада у Харківській області водопостачання у багатоквартирних будинках Дергачів буде здійснюватися за резервним режимом, запровадженим комунальним підприємством «Дергачікомунсервіс».

Насоси подаватимуть воду з 7:00 до 9:00, потім з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 21:00 щодня доти, поки ситуація в енергосистемі не стабілізується.

Для мешканців багатоповерхівок цей резервний режим означає, що необхідно планувати найпотрібніші домашні потреби у певні години.

Водночас, власникам приватного сектору рекомендують користуватися громадськими колодязями та іншими джерелами загального користування, щоб забезпечити себе водою.

Міський голова наголосив, що графік відключення води на 11 листопада у Харківській області запровадили саме для того, щоб уникнути аварій та забезпечити рівномірне водопостачання для всіх районів міста.

Насоси працюватимуть у стабільному ритмі, але обмеження триватимуть до повного відновлення енергосистеми.

