Пасажири, які звикли користуватися залізницею, мають враховувати новий графік руху поїздів у Харківській області.

З 10 листопада почав діяти новий графік руху поїздів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Харківській області означає, що частина рейсів змінює час відправлення, а деякі тимчасово не курсуватимуть.

Пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед поїздками, щоб уникнути непорозумінь.

Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає оновлення на кількох напрямках. Зокрема, змінено час відправлення пасажирських складів, що курсують між Мерчиком і Люботином.

№6158 Мерчик – Люботин відправлятиметься о 21:21 і прибуватиме о 22:05 замість 20:50 і 21:22 відповідно. Уже з 4 грудня цей рейс повернеться до часу, наближеного до звичного 20:59 та 21:31.

Водночас рейс №6222 Мерчик – Люботин тепер вирушатиме пізніше о 09:40 і доїжджатиме до кінцевої о 10:15 замість 09:13 – 09:40.

Разом із тим, у межах регіону тимчасово не курсуватимуть кілька пасажирських складів. З 10 листопада призупинилось курсування №6052/6051 Тростянець-Смородине – Охтирка, №6051/6052 Охтирка – Суми, №6893 Суми – Вір. Завод.

А також №6894 Вір. Завод – Тростянець-Смородине, №6888 Суми – Лебединська, №6887 Лебединська – Суми, №6890 Суми – Лебединська, №6889 Лебединська – Ворожба, №6262 Боромля – Люботин, №6261 Люботин – Боромля, №6058 Тростянець-Смородине – Охтирка та №6057 Охтирка – Боромля.

Починаючи з 12 листопада, тимчасово не їздитимуть і №6009 Тростянець-Смородине – Ворожба, №6014 Ворожба – Суми, №6013 Суми – Ворожба, №6010 Ворожба – Кириківка, №6012 Ворожба – Тростянець-Смородине, №6891 Суми – Вір. Завод, №6892 Вір. Завод – Тростянець-Смородине, №6054/6053 Тростянець-Смородине – Охтирка та №6056/6055 Охтирка – Тростянець-Смородине.

