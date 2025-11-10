Жителів кількох населених пунктів попередили про графік відключення газу на 11 листопада в Одеській області.

Графік відключення газу на 11 листопада в Одеській області введуть через невідкладні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу на 11 листопада в Одеській області охопить кілька населених пунктів.

Так, у селі Преображенка Березівського району з 9:00 11.11.2025 буде тимчасово припинено газопостачання через усунення витоку на розподільному газопроводі високого тиску.

Про це повідомили у Ширяївському управлінні експлуатації газового господарства. Під обмеження потраплять 68 домогосподарств та 2 об’єкти комунально-побутового обслуговування, серед яких Будинок культури і ПСП Маяк.

Крім цього, графік відключення газу на 11 листопада в Одеській області охоплює ще одну ділянку. Одеське Міжрайонне управління експлуатації газового господарства повідомило, що у селі Красносілка проведуть роботи на розподільчому газопроводі високого тиску.

Незручності будуть тривати з 11.11.2025 до 13.11.2025. У цей період газопостачання припинять за низкою адрес: вул. Прилиманна, Набережна (за балкою), Шкільна, Ювілейна, Вчительська, Лісна, Перемоги, Куяльницька, будинки №1–5, а також пров. Перемоги.

Після завершення робіт постачання блакитного палива відновлять лише за умови виконання вимог безпеки. Серед них: наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і газового обладнання, а також відсутність боргів за цим договором.

