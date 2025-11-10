Жителей нескольких населённых пунктов предупредили о графике отключения газа на 11 ноября в Одесской области.

График отключения газа на 11 ноября в Одесской области будет введен из-за неотложных ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа на 11 ноября в Одесской области охватит несколько населенных пунктов.

Так, в селе Преображенка Березовского района с 9:00 11.11.2025 будет временно прекращено газоснабжение из-за устранения утечки на распределительном газопроводе высокого давления.

Об этом сообщили в Ширяевском управлении по эксплуатации газового хозяйства. Под ограничения попадут 68 домохозяйств и 2 объекта коммунально-бытового обслуживания, в том числе Дом культуры и ПСП Маяк.

Кроме того, график отключения газа на 11 ноября в Одесской области охватывает еще один участок. Одесское межрайонное управление эксплуатации газового хозяйства сообщило, что в селе Красноселка проведут работы на распределительном газопроводе высокого давления.

Неудобства продлятся с 11.11.2025 до 13.11.2025. В этот период газоснабжение прекратят по ряду адресов: ул. Прилиманная, Набережная (за балкой), Школьная, Юбилейная, Учительская, Лесная, Победы, Куяльницкая, дома №1-5, а также пер. Победы.

После завершения работ поставки голубого топлива возобновят только при условии выполнения требований безопасности. Среди них наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей и газового оборудования, а также отсутствие долгов по этому договору.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто из переселенцев теперь сможет получить приют на год.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: украинцы могут остаться без выплат, известна причина.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: две группы населения имеют право на выплаты.