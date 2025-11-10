Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також пропонується через міжнародні ініціативи й державні програми.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові держава надає через кілька офіційних напрямів підтримки, що дозволяють людям, які втратили домівки, отримати тимчасове помешкання, повідомляє Politeka.

Ця програма є одним із ключових механізмів соціального захисту населення, спрямованим на допомогу переселенцям, військовослужбовцям, родинам загиблих захисників, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та тим, чиє житло зруйноване під час війни.

Відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення, визначено порядок отримання такого прихистку, включаючи подачу документів, перевірку заявників і постановку на облік. Процедура вимагає часу, але забезпечує можливість знайти стабільність людям, що опинилися у складних обставинах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також пропонується через міжнародні ініціативи й державні програми. Громадяни можуть отримати квартири або службові приміщення для тимчасового проживання. Перевага надається сім’ям із дітьми, людям похилого віку та громадянам з особливими потребами.

Серед діючих напрямів допомоги вирізняються кілька важливих проєктів. Один із них — програма «єВідновлення», що передбачає матеріальну компенсацію особам, чиє житло було пошкоджене чи знищене. Отримана підтримка може мати форму грошової виплати або сертифіката на купівлю нової квартири.

Ще одна ініціатива — програма «єОселя». Вона розрахована на військових, педагогів, медичних працівників та науковців, пропонуючи іпотеку з мінімальною відсотковою ставкою: 3% для окремих категорій і 7% для решти громадян.

Таким чином, система державних та міжнародних проєктів дозволяє переселенцям і соціально вразливим групам отримати житло, зберегти гідні умови життя та поступово відновити стабільність після втрати власного дому.

