В Україні внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати державну грошову допомогу для ВПО у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Деталі повідомили у Пенсійному фонді України.

Згідно з офіційною інформацією, розмір грошової допомоги у Харківській області для переселенців залишається незмінним і становить 2 тисячі гривень для дорослих громадян та 3 тисячі гривень для дітей і осіб з інвалідністю.

Держава надає цю підтримку на строк до трьох місяців. Після закінчення цього періоду працездатні переселенці повинні підтвердити свої активні дії у напрямку працевлаштування. Для цього вони мають або офіційно влаштуватися на роботу, або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або ж стати на облік у центрі зайнятості. Якщо жодна з цих умов не буде виконана, подальші виплати припиняються автоматично.

Щоб отримати грошову допомогу для ВПО у Харківській області, переселенці можуть скористатися одним із двох способів.

Перший — подати заявку онлайн через мобільний застосунок Дія, що дозволяє зробити це швидко та без відвідування державних установ.

Другий варіант — подати документи офлайн, звернувшись до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), відділу соціального захисту або органів місцевої влади за місцем фактичного проживання.

Для оформлення допомоги необхідно мати при собі основні документи — паспорт громадянина України, довідку внутрішньо переміщеної особи, а у разі оформлення виплат на дитину — свідоцтво про її народження. Гроші зараховуються на спеціальну банківську картку «єПідтримка», з якої можна вільно користуватися коштами.

Пенсійний фонд України також нагадує, що для збереження права на отримання виплат переселенці повинні своєчасно повідомляти про будь-які зміни у своїх персональних даних або життєвих обставинах.

Йдеться, зокрема, про зміну прізвища, імені чи по батькові, зміну місця проживання або реєстрації, оформлення нового паспорта чи виїзд за кордон. Якщо ці зміни не будуть передані до Пенсійного фонду, держава може тимчасово призупинити нарахування допомоги до уточнення даних.

