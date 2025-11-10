Чтобы получить денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, переселенцы могут воспользоваться одним из двух способов.

В Украине внутренне перемещенные лица продолжают получать государственную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области.

Подробности сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно официальной информации, размер денежной помощи в Харьковской области для переселенцев остается неизменным и составляет 2 тысяч гривен для взрослых граждан и 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Государство оказывает эту поддержку сроком до трех месяцев. По истечении этого периода трудоспособные переселенцы должны подтвердить свои активные действия в направлении трудоустройства. Для этого они должны либо официально устроиться на работу, либо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, либо стать на учет в центре занятости. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, последующие выплаты прекращаются автоматически.

Первый – подать заявку онлайн через мобильное приложение Дия, что позволяет сделать это быстро и без посещения государственных учреждений.

Второй вариант — подать документы оффлайн, обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП), отдел социальной защиты или органы местной власти по месту фактического проживания.

Для оформления помощи необходимо иметь при себе основные документы – паспорт гражданина Украины, справку внутренне перемещенного лица, а в случае оформления выплат на ребенка – свидетельство о его рождении. Деньги зачисляются на специальную банковскую карточку «єПідтримка», с которой можно свободно пользоваться денежными средствами.

Пенсионный фонд также напоминает, что для сохранения права на получение выплат переселенцы должны своевременно сообщать о любых изменениях в своих персональных данных или жизненных обстоятельствах.

Речь идет, в частности, об изменении фамилии, имени или отчестве, изменении места жительства или регистрации, оформлении нового паспорта или выезде за границу. Если эти изменения не будут переданы Пенсионному фонду, государство может временно приостановить начисление помощи до уточнения данных.

