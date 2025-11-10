Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області в межах діяльності хабу «Єднання» спрямована на створення безпечних умов і забезпечення базових потреб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується в межах роботи центру «Єднання», про що повідомляє Politeka.

Як зазначають на офіційній сторінці Олександрійської районної державної адміністрації, цей хаб став осередком підтримки для переселенців із Покровська, які були змушені залишити домівки через воєнні події.

Проєкт створено Покровською міською військовою адміністрацією задля допомоги внутрішньо переміщеним особам, котрі нині мешкають на території області. Його головна мета — організація консультацій, надання інформаційного супроводу та розподіл ресурсів між людьми, що опинилися у складних життєвих умовах.

Представники адміністрації закликають переселенців із Покровська заповнити коротку анкету, яка допоможе актуалізувати персональні дані й визначити першочергові потреби кожної родини. Форма доступна онлайн, а зібрані відповіді використовуються для підготовки заявок до благодійних організацій — як українських, так і міжнародних. Вони спрямовують ресурси на допомогу людям, що постраждали внаслідок бойових дій.

Для тих, хто не має можливості скористатися інтернетом, передбачено очний прийом. Відвідувачів приймають із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Працівники центру допомагають заповнити анкету та надають необхідні консультації, щоб кожен отримав належну підтримку.

Серед громадян, яким першочергово призначена підтримка, визначено пенсіонерів, людей із онкологічними захворюваннями та осіб з інвалідністю І та ІІ групи. Ці категорії потребують не лише матеріальної підтримки, а й постійної уваги.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області в межах діяльності хабу «Єднання» спрямована на створення безпечних умов і забезпечення базових потреб тих, хто найбільше постраждав від наслідків війни.

